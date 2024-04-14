ABD Başkanı Biden: İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tam

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran ve onun vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır" dedi.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Biden: İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tam

Ortadoğu'da gerilim dün İran'ın İsrail'e saldırmasıyla daha da tırmandı.

Saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi ile bir araya geldi.

Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin güncel bilgiler için ulusal güvenlik ekibimle az önce görüştüm. İran ve onun vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır."

Etiketler
ABD Joe Biden İsrail İran
Son Güncelleme:
Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu... Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu...
İngiltere, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı: Kimse kan dökülsün istemiyor İngiltere, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı: Kimse kan dökülsün istemiyor
İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı İran, İsrail'e saldırdı
Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor
ÇOK OKUNANLAR
İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı İran, İsrail'e saldırdı
Ortadoğu'da gergin saatler! Irak da hava sahasını tüm uçuşlara kapattı Ortadoğu'da gergin saatler! Irak da hava sahasını tüm uçuşlara kapattı
İngiltere, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı: Kimse kan dökülsün istemiyor İngiltere, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı: Kimse kan dökülsün istemiyor
İtalya, İran-İsrail gerilimini endişeyle takip ediyor İtalya, İran-İsrail gerilimini endişeyle takip ediyor
Saldırının ardından İran'dan BM'ye mektup: Tahran bölgede çatışma istemediğine dair istikrarlı duruşunu teyit eder "Tahran bölgede çatışma istemediğine dair istikrarlı duruşunu teyit eder"