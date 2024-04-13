İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı
İsrail devlet televizyonu KANN'ın bildirdiğine göre, İran, İsrail'e karşı insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattı.
İsrail devlet televizyonu KANN'ın bildirdiğine göre, İran, İsrail'e karşı insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli emekli general Amos Yadlin, İHA'ların her birinin 20 kilogramlık patlayıcıyla yüklü olduğunu kaydetti.
İsrail güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.
#SONDAKİKA İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı.— Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 13, 2024
Ayrıntılar geliyor....
Son Güncelleme: