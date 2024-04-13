İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İsrail devlet televizyonu KANN'ın bildirdiğine göre, İran, İsrail'e karşı insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattı.

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İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İsrail devlet televizyonu KANN'ın bildirdiğine göre, İran, İsrail'e karşı insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli emekli general Amos Yadlin, İHA'ların her birinin 20 kilogramlık patlayıcıyla yüklü olduğunu kaydetti.

İsrail güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.

Ayrıntılar geliyor....

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