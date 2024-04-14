İtalya, İran-İsrail gerilimini endişeyle takip ediyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlatmasının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkatle ve endişeyle izlediklerini bildirdi.

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İtalya, İran-İsrail gerilimini endişeyle takip ediyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıyı endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Tajani, İtalya'nın Tahran ve Tel Aviv Büyükelçileriyle yakın temas halinde olduğunu ve hükümetin her türlü senaryoya hazır olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, İran'ın İHA saldırısı başlattığını duyurmuş, İran ise saldırının işgal altındaki bölgelere yönelik olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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