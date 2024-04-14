Ortadoğu'da gergin saatler! Irak da hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

Irak, İran'dan İsrail'e karşı gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapatma kararı aldı.

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Ortadoğu'da gergin saatler! Irak da hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

Irak, İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapatma kararı aldı.

Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, ülkenin tüm uçuşlarını durdurduklarını ve hava sahasını kapattıklarını açıkladı.

Sivil Havacılık Kurumu da bu kararın geçici ve önlem amaçlı olduğunu belirtti. Hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara sabah saat 05.30'a kadar kapatıldığı ve duruma göre uzatılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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