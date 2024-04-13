Netanyahu'nun konutunun önünde yüzlerce hükümet karşıtı İsrailli toplandı: 'İstifa et'

İsrail'de bu hafta da devam eden protestolar, hükümet karşıtı grupların Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirmesiyle gerçekleşti.

Tel Aviv, Hayfa, Birüssebi, Kayserya ve Batı Kudüs'te hükümetin istifasını ve esirlerin geri getirilmesini talep eden gösteriler düzenlendi. Binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu ve hükümetini eleştiren pankartlar taşırken, aktivistler de hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da Netanyahu ve hükümete eleştirilerini yöneltti.

Netanyahu'nun Şahsi Konutunun Önünde 'İstifa' Çağrısı

Öte yandan, İsrail'in kuzeyinde yer alan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de yüzlerce hükümet karşıtı İsrailli toplandı.

İsrail bayraklarıyla toplanan göstericiler Netanyahu hükümetini eleştiren pankart ve afişler taşıdı. İsrail polisi çevrede çok sayıda birlikle konuşlandı.

Kaynak: AA