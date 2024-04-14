İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Tahran'da kutlama

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun İsrail'deki hedeflere yönelik kapsamlı İHA operasyonunun başladığını duyurdu. İran'ın kararı sonrası Tahran'da birçok İranlı, Filistin bayraklarıyla meydanlara çıktı.

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İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Tahran'da kutlama

İran, İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi" ifadeleri yer aldı.

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan göstericiler, İran bayrağı ve Filistin bayraklarıyla destek gösterisi düzenledi.

Uluslararası haber ajansı AFP, fotoğrafları dünyaya servis etti.

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Tahran'da kutlama - Resim : 1

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