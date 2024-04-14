Yazar Salman Rüşdi bıçaklandığı anla ilgili ilk kez konuştu

2022 yılında New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 bıçak darbeli saldırıya uğrayan ve saldırı sonucu bir gözünü kaybeden "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, saldırıyla ilgili yeni anı kitabı "Knife: Meditations After an Attempted Murder" ın (Bıçak: Bir Cinayet Girişimi Üzerine Düşünceler) yayımlanmasından önce bir röportaj verdi.

Bıçaklı saldırı anı hakkında ilk kez konuşan yazar, "Uzak geçmişten gelen ve beni öldürmek için zamanda geriye, o uzak geçmiş de denebilir, sürüklemeye çalışan bir şey gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

"ÇÖMELMİŞ BİR FÜZE GİBİYDİ"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Salman Rüşdi, "Sağ gözümün köşesinde (sağ gözümün göreceği son şey) siyahlar içindeki adamın oturma alanının sağ tarafından bana doğru koştuğunu gördüm. Siyah giysiler, siyah yüz maskesi. Sertçe ve alçaktan geliyordu. Çömelmiş bir füze gibiydi" dedi.

"İtiraf ediyorum, bazen suikastçımın halka açık bir toplantıda ya da başka bir yerde çıkıp benim için bu şekilde geldiğini hayal etmiştim" diyen ünlü isim, "Bu yüzden bana doğru koşan bu ölümcül şekli gördüğümde ilk düşüncem, 'Demek sensin. İşte buradasın' oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Salman Rüşdi, Hadi Matar'ın saldırısından sonra 6 hafta hastanede kalmıştı. Rüşdi, görme kaybının yanı sıra, elindeki yaranlanma sebebiyle bazı parmak uçlarında his kaybı yaşadı.