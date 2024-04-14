Psikologlar ve hekimlerin tepkisine rağmen Diyanet'in hastanelerdeki 'Manevi Destek' projesi itirazlara rağmen genişliyor

2015 yılında 12 hastanede 15 manevi destek görevlisi ile pilot uygulama olarak başlatılan Diyanet'in "Hastanelerde Manevi Destek" projesi, 2024 yılı itibarıyla 184 hastaneye genişledi ve toplam 250 manevi rehber görevlendirildi. Psikologların sakıncaları olduğunu belirttiği, doktorların, çok sayıda hasta ve hasta yakınının da itiraz ettiği uygulamanın kapsamı alan, itirazlara karşı giderek büyüdü.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumsal yaşama yönelik "Manevi Rehberlik" uygulamaları, iktidarın desteği ve yönlendirmeleriyle geniş bir alana yayıldı. 7 Ocak 2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü sonucu başlatılan "Hastanelerde Manevi Destek" projesi, kapsamını giderek genişletiyor. Bu protokol çerçevesinde, 20 kişiye "Hastanelerde Manevi Destek Hizmeti Eğitimi" verildi ve bu kişilerden 15'i altı farklı kentte bulunan 12 hastanede göreve başladı.

YÜZ BİNLERE ULAŞILDI

Psikologların sakıncaları olduğunu belirttiği, doktorların yanı sıra çok sayıda hasta ve hasta yakınının da itiraz ettiği uygulamanın kapsamı, tüm itirazlara karşı giderek büyüdü. Diyanet’in verileri de Hastanelerde Manevi Destek projesinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Buna göre, 2015 yılında 15 olan hastanelerde görevli manevi destek görevlisi sayısı, 2024 itibarıyla 250’ye yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyetlerini içeren raporlarında, manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısına da yer verildi. Hizmet kapsamında 2023 yılında 525 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen bakanlık, 2023 yılı sonu itibarıyla ulaşılan kişi sayısının 602 bin 71 olduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyetlerini içeren raporlarında, manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısına da yer verildi. Hizmet kapsamında 2023 yılında 525 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen bakanlık, 2023 yılı sonu itibarıyla ulaşılan kişi sayısının 602 bin 71 olduğunu açıkladı.

SAYI HER GEÇEN GÜN ARTTI

Diyanet, projenin uygulandığı hastane sayısı ve manevi destek personeli sayısını paylaştı. 2015 ve 2016 yılında 12 hastane ve 15 personel ile yürütülen projede yıllar itibarıyla yaşanan değişim, şöyle sıralandı:

2017-2018: 115 hastane, 130 personel.

2019-2020: 125 hastane, 157 personel.

2020-2021: 146 hastane, 198 personel.

2022-2023: 184 hastane, 250 personel.