RTÜK 2023 yıllında muhalif kanallara 59, iktidarı övenlereyse 4 ceza kesti

2023 yılında RTÜK muhalif kanallara 67 milyon 850 bin liralık 59 adet ceza keserken iktidara yakın kanallara sadece 2 milyon 147 bin liralık 4 ceza kesti.

RTÜK 2023 yıllında muhalif kanallara 59, iktidarı övenlereyse 4 ceza kesti

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, 2023 yılında muhalif kanallara verdiği cezaları yazdı.

Taşçı, 2023 yılında muhalif kanallara 59 ceza verilirken iktidara yakın 4 kanala ceza verildiğini kaydetti. Muhalif kanallara verilen cezanın toplamı 67 milyon 850 bin lirayı bulurken iktidara yakın kanallara verilen cezanın toplamı 2 milyon 147 bin lira oldu.

Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "RTÜK’ün iktidarı öven kanallara yaptırım sayısı 4, eleştiren kanallara verdiği sayı 59… Tam 15 katı! İktidarı sorgulayıp eleştiren kanallara kesilen ceza tutarı ise övenlere göre 35 kat! RTÜK’ün farklı düşünceyi boğma, hukuk tanımaz 2023 utanç tablosu" dedi.

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