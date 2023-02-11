Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı.

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Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay’da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.

Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karışmıştı. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edilmişti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yurt dışına çıkmak isteyen mimar Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklama kararı verildi
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklandı.

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