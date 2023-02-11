Kılıçdaroğlu ve Buldan birlikte mesaj verdi: İktidar enkaz altında kaldı, yaraları birlikte saracağız

İkinci kez deprem bölgesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır temasları sırasında, kurtarma çalışmaları devam eden Sözel Apartmanı enkazı önünde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile kısa bir süre görüştü. Yıkılan binaya dair Kılıçdaroğlu’nu bilgilendiren Buldan, “iktidarın bu depremde enkazın altında kaldığını belirtmek isterim.” dedi. Kılıçdaroğlu da “Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Sözel Apartmanı önünde 6 gündür yakınlarından haber almayı bekleyen yurttaşları ziyaret eden HDP heyetinde Pervin Buldan’ın yanı sıra parti Sözcüsü Ebru Günay, Gurup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, milletvekili Hışyar Özsoy, Rüştü Tiryaki ile Amed İl Eşbaşkanları Gülistan Atasoy ve Zeyyat Ceylan yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı eşlik etti.

‘ENKAZIN ALTINDA KALAN İKTİDAR OLDU’

Kentte yıkılan binaların enkazı yanı sıra sivil toplum örgütleriyle de bir araya gelen heyetler, Sözel Apartmanı önünde ortak açıklama yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yıkılan binaya dair Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirirdi ve şöyle konuştu:

“Buradan yaşlı bir anne çıktı, umut var. Hepimizin acısı aynı, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Özellikle iktidarın bu depremde enkazın altında kaldığını belirtmek isterim. Şu da bir gerçek ki enkazın altından insanlık çıktı. Siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Hayatta kalmamızın tek sebebi bu, bizi belki de toplumu güçlendirecek olan da bu ruhtur. Yaramız ve acımız çok büyük, bu yaraları ve acıları en kısa zamanda sarmak ve tedavi etmek umudundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik ancak görüyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Kısacası hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun”