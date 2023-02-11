Oyuncu Çağrı Çıtanak, altı gündür haber alamadığı annesi için yardım istedi

Oyuncu Çağrı Çıtanak, depremler sırasında Hatay'da bulunan annesi Nevber Yurdal Çıtanak için yardım istedi.

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Oyuncu Çağrı Çıtanak, altı gündür haber alamadığı annesi için yardım istedi

Oyuncu Çağrı Çıtanak, 21 bin 43 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremler sırasında Hatay'da bulunan annesi Nevber Yurdal Çıtanak için yardım istedi.

Antakya'nın Sümerler Mahallesi, Harbiye Caddesi'ndeki A/3 Blok'ta yaşayan annesinden altı gündür haber alamayan Çıtanak, enkaz çalışmalarının devam ettiğini ve bir ihtimal evden çıkmış olabileceğini belirtti.

Çıtanak, annesi için yaptığı yardım çağrısında arama kurtarma ekiplerine seslendi:

"Hastanelerde, sokaklarda gören, duyan arkadaşlarımızdan, görevlilerden yardım istiyoruz. Korkudan ve şoktan konuşamıyor, hatırlamıyor olabilir."

Depremin ilk günü de ekiplerden yardım isteyen Çıtanak, annesine ulaşamadığı haberini "Doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binadır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin” sözleriyle duyurmuştu.

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