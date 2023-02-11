Ankara Eczacı Odası’ndan uyarı: Vatandaşlar ilaç yardımında bulunmasın

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu, deprem bölgesine gönderilen ilaçlarla ilgili uyarıda bulundu: Vatandaşlarımızın ilaç yardımı girişiminde bulunmaması önem arz etmektedir.

Son Güncelleme:
Ankara Eczacı Odası’ndan uyarı: Vatandaşlar ilaç yardımında bulunmasın

 Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu’ndan deprem bölgesine yapılacak ilaç ve tıbbi malzeme yardımıyla ilgili uyarı geldi. İlaçların ve tıbbi malzemelerin saklanması, taşınması ve muhafaza edilmesinin özel koşullara bağlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Deprem bölgesindeki ilaç ve eczacılık hizmetinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için vatandaşlarımızın T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları organizasyonları dışında ilaç yardımı girişiminde bulunmaması önem arz etmektedir” denildi.

'İLAÇ YARDIMI GİRİŞİMİNDE BULUNMAYIN'

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından gönüllü eczacıların bölgeye sevk edilmesi ve sahra eczanelerin kurulmasıyla depremzedelerin ilaca erişiminin ilk günden itibaren eczacılar tarafından sağlanmaya çalışıldığı belirtildi. Çalışmaların Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odalarının koordinasyonu çerçevesinde gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada şu uyarıda bulunuldu:

“Halkımız tarafından ilgili kurumlar vasıtası dışında yapılan ve iyi niyetli olduğundan şüphe etmediğimiz evlerden toplanan ilaç yardımları, deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğini gidermekten ziyade bölgede görevli sağlık profesyonellerinin işini zorlaştırmaktadır. Ayrıca ilaç ve tıbbi malzemelerin saklanması, taşınması ve muhafaza edilmesi özel koşullara bağlı olduğundan eczacılar dışındaki kişilerin müdahalesi süreci aksatmaktadır. Dolayısıyla diğer kurum ve kişilerin ilaç toplamak suretiyle yardım sürecine müdahil olması bölgedeki koordinasyonu zayıflatmaktadır. Deprem bölgesindeki ilaç ve eczacılık hizmetinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için vatandaşlarımızın T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları organizasyonları dışında ilaç yardımı girişiminde bulunmaması önem arz etmektedir. Halkımıza önemle duyurulur.”

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
RTÜK Başkanı tehdit etti: Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikle takip ediliyor RTÜK Başkanı tehdit etti: Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikle takip ediliyor
Acun Ilıcalı'dan yardım çığlığı.. Açıktan herkese ilan etti Acun Ilıcalı'dan yardım çığlığı.. Açıktan herkese ilan etti
Gazete Oksijen'de 'deprem' istifası Gazete Oksijen'de 'deprem' istifası
Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi
Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı
Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü
Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları! Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları!