Ankara Eczacı Odası’ndan uyarı: Vatandaşlar ilaç yardımında bulunmasın

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu’ndan deprem bölgesine yapılacak ilaç ve tıbbi malzeme yardımıyla ilgili uyarı geldi. İlaçların ve tıbbi malzemelerin saklanması, taşınması ve muhafaza edilmesinin özel koşullara bağlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Deprem bölgesindeki ilaç ve eczacılık hizmetinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için vatandaşlarımızın T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları organizasyonları dışında ilaç yardımı girişiminde bulunmaması önem arz etmektedir” denildi.

'İLAÇ YARDIMI GİRİŞİMİNDE BULUNMAYIN'

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından gönüllü eczacıların bölgeye sevk edilmesi ve sahra eczanelerin kurulmasıyla depremzedelerin ilaca erişiminin ilk günden itibaren eczacılar tarafından sağlanmaya çalışıldığı belirtildi. Çalışmaların Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odalarının koordinasyonu çerçevesinde gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada şu uyarıda bulunuldu:

“Halkımız tarafından ilgili kurumlar vasıtası dışında yapılan ve iyi niyetli olduğundan şüphe etmediğimiz evlerden toplanan ilaç yardımları, deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğini gidermekten ziyade bölgede görevli sağlık profesyonellerinin işini zorlaştırmaktadır. Ayrıca ilaç ve tıbbi malzemelerin saklanması, taşınması ve muhafaza edilmesi özel koşullara bağlı olduğundan eczacılar dışındaki kişilerin müdahalesi süreci aksatmaktadır. Dolayısıyla diğer kurum ve kişilerin ilaç toplamak suretiyle yardım sürecine müdahil olması bölgedeki koordinasyonu zayıflatmaktadır. Deprem bölgesindeki ilaç ve eczacılık hizmetinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için vatandaşlarımızın T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları organizasyonları dışında ilaç yardımı girişiminde bulunmaması önem arz etmektedir. Halkımıza önemle duyurulur.”