Gazete Oksijen'de 'deprem' istifası

Gazete Oksijen çalışanı Mehmet Dinler, depremin ardından yayınladığı içerikler nedeniyle tepki toplayan gazeteden istifa etti.

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Gazete Oksijen'de 'deprem' istifası

 Gazete Oksijen çalışanı Mehmet Dinler, gazetenin 10-16 Şubat baskısının kültür sanat eki O2'de yer alan "'Asla Pes Etme' temalı filmler" başlıklı içeriğinin tepki görmesi üzerine gazeteden istifa ettiğini açıkladı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Dinler, şu ifadeleri kullandı:

"2 senedir yazdığım Gazete Oksijen'den bugün itibarıyla ayrıldığımı belirtmek istiyorum. Gazetenin iç sayfalarında hazırladığım içeriğin benim için savunulacak bir tarafı olmaması bir yana duyuru metninde yansıtılış biçimiyle de bir alakam olmadığını söylemek istiyorum. Ancak bu da benim tarafımda bir bahane değil.

Günlerdir enkaz altındaki yakınlarının canıyla uğraşan, yardım toplamak için canla başla çalışan, yaşanan felakete üzülen kimsenin acısından nemalanmak gibi bir amacım olmadığını, bu biçimde anlayan herkesten de özür dilediğimi bilmenizi isterim."

Gazete Oksijen'de 'deprem' istifası - Resim : 1

Gazetenin aynı baskısında birinci sayfadan verilen "deprem fotoğraflarına edebi yazı" serisi de sosyal medyada tepki toplamıştı. Depremlerde çekilen fotoğrafları söze dökmeleri için yazarlarından yazı isteyen gazetenin Twitter’dan yaptığı tanıtımda, “Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy, ve Seray Şahiner kaleme aldı" ifadeleri kullanılmıştı.

Dosya ve tanıtım sosyal medyada tepki toplamış; yazarlar Ayfer Tunç, İsmail Güzelsoy, Tuna Kiremitçi ve Buket Uzuner tepkilerin ardından özür dilemişti.

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