Kılıçdaroğlu: Sakın okulları kapatmayın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin üniversitelerin yaza kadar tatil edilmesi kararına tepki göstererek "Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı" dedi. 

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Kılıçdaroğlu: Sakın okulları kapatmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelere devam ediyor. 

CHP lideri, üniversitelerin yaza kadar tatil edilmesi ve uzaktan eğitim ile devam edilmesi kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı" dedi. 

Kılıçdaroğlu, hükümetin deprem felaketini koordine edemediğini de söyleyerek "Bölgedeki manzaraları gören bir insan acıyı yüreğinde hissetmezse, insanlığını sorgulasın. Saray depremi koordine edemedi, İletişim Başkanlığı algı koordine ediyor" diye tepki gösterdi. 

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