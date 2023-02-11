133'üncü saatte yeni bir mucize: 19 yaşındaki Batuhan Boşnak enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinin altıncı gününde can kayıpları artmaya devam ediyor. Şu ana kadar 21 bin 848 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 80 bin 108 oldu.

Gün geçtikçe umutlar azalırken enkaz altından mucizeler de çıkmaya devam ediyor. O mucizelerden biri de 133'üncü saatte yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurtarma ekipleri, 19 yaşındaki Oğuzhan Boşnak'ı enkaz altından sağ olarak kurtardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o anları Twitter hesabından paylaştı. İmamoğlu "133 saat sonra yeni bir mucizevi kurtuluş. 19 yaşındaki Oğuzhan Boşnak ekiplerimiz tarafından sağ olarak enkazdan çıkarıldı" dedi.