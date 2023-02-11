Erdoğan: Erzincan ve Marmara depreminden kat be kat fazla

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da, Turgut Özal Parkı’nda kurulan çadır kentte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasına can kayıplarındaki son durumdan bahsederek başladı. Afetin altıncı gününde 21 bin 848 kişi hayatını kaybederken 80 bin 108 kişi de yaralandı.

Erdoğan, 10 ili sarsan depremi "eşine az rastlanır bir felaket" olarak yorumlayarak "1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerinden kat be kat fazladır" dedi.

"KİMİ ALANDA EKSİKLİKLER AKSAKLIKLAR YAŞANMIŞTIR"

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Bakanlıklarımızın tüm birimleri, polisi, askeri güvenlik güçlerimizin tamamını bölgeye gönderdik. Sivil toplum kuruluşlarımız ilk günden itibaren canla başla çalışıyor.

Afetin büyüklüğü ve çetin kış şartları nedeniyle büyük zorluklar yalandı. Kimi alanda bazı eksiklikler aksaklıklar yaşanmıştır.

Deprem bölgelerinde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın metanetini görünce ne kadar büyük bir milletin evladı olduğumuzu anlıyoruz. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmediğimiz sürece her türlü badireyi atlatacağımıza inanıyorum.

Urfa'da enkaz kaldırma ve hasar tespit faaliyetlerimizi tamamladıktan sonra yeniden inşa faaliyetlerimize başlayacağız.

"BAZI KENTLERİMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek uygulamaları birer birer devreye alıyoruz. Depremde evleri yıkılan ve oturulamaz vatandaşlarımızın ya kendi şehirlerinde ya da diğer vilayetlerde gideriyoruz.

Depremzedelerimizin barınma sorunlarını hızlı çözmememize yardımcı olacak her türlü tedbiri alıyoruz. Bazı şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Yüz binlerce konutun alt yapısı ve üst yapısı anlamına gelen bu süreci kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyoruz. Ben sizden 1 yıl süre istiyorum. Bunu da yine dayanışma içinde beraber halledeceğiz.