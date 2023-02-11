İGA'dan Hatay Havalimanı açıklaması: 24 saat içinde hizmete açılacak

İGA İstanbul Havalimanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar gören ve kullanılamaz hâle gelen Hatay Havalimanı pisti onarım çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu. Açıklamaya göre, havalimanının 24 saat içinde hizmete açılarak, afet bölgesi için bir yaşam koridoruna dönüşecek.

İGA'dan Hatay Havalimanı açıklaması: 24 saat içinde hizmete açılacak

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde, Hatay Havalimanı da ağır hasar alarak uçuşlara kapatılmıştı. Havalimanının onarımına yönelik çalışmalar ise bir süredir devam ediyordu. Alanda onarım çalışmalarını yürüten İGA'dan yapılan açıklamada, 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle 72 saattir aralıksız sürdürülen onarım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hatay Havalimanı pistinin yarından itibaren operasyon ve uçuşlara hazır hale geleceği belirtildi.

Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı’nın, bölge için bir yaşam koridoruna dönüşmesi umuluyor.

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