"Bakan Bozdağ’ı protesto eden depremzedeler gözaltına alındı" iddiası

Diyarbakır’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı protesto eden depremzedelerin gözaltına alındığı ileri sürüldü

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"Bakan Bozdağ’ı protesto eden depremzedeler gözaltına alındı" iddiası

Diyarbakır’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı protesto eden depremzedelerin, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” suçlamasıyla gözaltına alındığı iddia edildi.

Haberdar adlı hesap tarafından duyurulan haberde gözaltı tutanağından bir bölüm olduğu belirtilen görsele de yer verildi.

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BOZDAĞ'A PROTESTO

Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen artarda depremlerin enkaza çevirdiği 10 kentte, arama kurtarma çalışmaları devam ederken siyasetçiler de illeri gezmeye, depremzedeleri dinlemeye devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Milletvekili Oya Eronat da Diyarbakır'ın Yenişehi ilçesine geldi. 

Ofis semtinde yıkılan Sözel Apartmanı'nın olduğu bölgeye giden Bozdağ'a depremzedeler tepki gösterdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile birlikte polis eşliğinde enkaza dönen binanın olduğu sokağa giren Bozdağ, halk tarafından yuhalandı. 

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