RTÜK Başkanı yine tehdit etti: Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikle takip ediliyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Şahin, bazı medya kuruluşlarının “ısrarla provokasyon yapma çabalarını” halkın yakından takip edip rahatsızlıklarını ilettiğini belirterek, “Milletimiz müsterih olsun. Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.