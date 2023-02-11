uğur Kardaş gözaltına alındı

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde altıncı günde de can kayıpları artmaya devam ediyor. Bir yanda arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yanda da depremzedeler soğuk havada hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Bölge genelinde asayişin sağlanması için kolluk kuvvetleri ile vatandaşlar ortaklaşa çalışırken, bazı yağma iddiaları sosyal medyada gündeme getiriliyor.

Deprem bölgesine gönüllü olarak giden Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş, çektiği bir video Afganlara yönelik hırsızlık iddiasında bulundu.

Kardaş'ın çektiği videodan sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada “bir Afgan’ın altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği” iddiasının doğru olmadığını dile getirdi. Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim. Seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan videoyu çekiyor. İnsan gibi de konuşuyor. 'Bir Afgan çıkan cesetleri elini kesti altınları aldı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık" dedi.