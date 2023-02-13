Rönesans Rezidans'a ruhsatı veren belediye başkanı konuştu: TOKİ binaları bile yıkıldı

Maraş merkezli depremlerin yedinci gününde afetten en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya’da yıkılan ve yüzlerce kişinin enkaz altında kalmasına yol açan Rönesans Rezidans ile ilgili binanın yapımı için gerekli izinleri belde belediyesinin verdiğini söyledi.

İZİNLERİ VEREN BAŞKAN: RUHSATI VERMİŞTİM AMA DENETİM BENİM İŞİM DEĞİL

Ekinciler Beldesi’nin o dönem belediye başkanı olan CHP’li Seyfettin Yeral da izinlerin kendileri tarafından verildiğini doğruladı. T24’ten Eray Görgülü'ye konuşan Yeral, “Evet ruhsatı vermiştim ama denetim benim işim değil. Çünkü bizim denetim memurumuz yoktu” dedi. Yalnızca inşaat ruhsat izni verdiklerinin altını çizen Yeral, “Müteahhidi tanıyor muydunuz?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Kendi evlerinin de yıkıldığını belirten Yeral, “Şimdi Anamur’a geldik, canımızı zor kurtardık. Aslında bütün Antakya yıkıldı. Sadece Rönesans değil ki, TOKİ binaları bile yıkıldı” ifadesini kullandı.

Habere göre, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında, Rönesans Rezidans’ın inşasını üstlenen Antis Yapı, ilk kez 20 Eylül 1990 tarihinde, TMMOB Hatay Mimarlar Odası Başkanlığı da yapan Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun tarafından Antis Yapı Merkezi Proje İnşaat Dekorasyon ve Ticaret Limited Şirketi adıyla kuruldu. İki kardeşin ortaklığında Hatay ağırlıklı olmak üzere inşaat faaliyetlerine devam eden firma, 25 Mayıs 2011’de tadile giderek ismini değiştirdi. Firma, o günden bu yana Antis Yapı Ticaret Limited Şirketi ismiyle faaliyetlerine devam ediyordu. Rönesans Rezidans da firmanın en önemli projesi olarak 2013 yılında inşa edildi. Aynı yıl, gerekli izinler verildi ve binada oturum başladı.