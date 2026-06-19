Roblox Türkiye'ye Dönüyor mu? Bakan Göktaş Son Durumu Açıkladı: 'Şartı Kabul Ederlerse Kapı Açık'

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Albayrak Medya ortaklığında düzenlenen "Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, dijital dünya ve çocuk güvenliğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Adana'da yerel bir mahkemenin kararıyla yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de erişim engeli bulunan dünyaca ünlü oyun platformu Roblox'un durumuna değinen Bakan Göktaş, şirketin Türk makamlarıyla defalarca masaya oturduğunu ve geri dönüş için zemin arandığını söyledi.

'ÇOCUK ROLÜNE GİREN YETİŞKİNLERİ ENGELLEMEK İSTİYORUZ'

Dijital oyunlarla ilgili konuları gündeme getirdiklerinde 'Oyunuma dokunma, oyunu mu kapatacaksın' şeklinde eleştiriler aldıklarını belirten Göktaş, kırmızı çizgilerini şu sözlerle özetledi:

"Bizim amacımız oyun kapatmak veya yasaklamak değil. Her zaman onu söyledik. Bir düzenleme getirmek, bir model getirmek. Biz bir içerik uygunsuzsa bir temsilci istiyoruz. Bir muhatap istiyoruz. Bizim amacımız tam olarak bu. Çocuklara uygun olmayan içeriklerin kontrol edilebilmesini istiyoruz. Diğer yandan 65 yaş veya 50 yaşındaki bir adamın 13 yaşındaki bir çocuk rolüne girip, 13 yaşındaki bir çocukla chatleşmesini istemiyoruz. Bunu engellemek istiyoruz. Dolayısıyla bu içeriklerin düzgün bir şekilde kontrol edilmesini, çocuklarımızın zihinsel, psikolojik, bireysel gelişimlerine uygun şekilde yürütülmesini istiyoruz. Ama şunu dedik; bu şartlara uyanlara da sistemimiz açık."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

TÜRKİYE'YE ÖZEL 'YAŞ DOĞRULAMA' SİSTEMİ



Roblox'un Türkiye'deki erişim engeli ve şirketin attığı adımlara ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Roblox özelinde özellikle bu bir aslında idari karardı. Yerel bir mahkeme, Adana'da bir vatandaşın başvurusuyla kapattı. Bakanlığımızın müdahilliği yoktu burada. Dolayısıyla neredeyse 2 seneye yakındır kapattı. Roblox defaatle bizle görüşmeye geldi. Türkiye'ye özgün yaş doğrulama sistemini defaatle görüştüler. Biz hassasiyetimizi dile getirdik.

Bizim amacımız burada çocuklar oyun oynaması değil. Uygun içerikler olsun, güvenli içerikler olsun, aileler çocukları oyun oynarken çocuğum kimle etkileşim içerisinde diye gözleri arkada kalmasın. Şu aşamada aslında baktığımız zaman BTK onların doğrudan muhatabı. Dolayısıyla onlarla yürüttükleri süreç. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde kararı yine mahkeme verecek. Bizim görüşümüz sorulduğunda biz görüşümüzün olumlu olabileceğini ama devlet olarak şunu söylemek istiyoruz; bizim amacımız yasaklamak değil, denetlemek. Denetim mekanizmalarını oluşturanlara, şartları oluşturanlara tabii ki sistemimiz açıktır."

'+18' VE 'TEMSİLCİ' ŞARTI

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde 100 binin üzerinde kullanıcısı olan tüm dijital oyun platformlarına yönelik yeni yaptırımları da sıraladı. Buna göre, artık bu platformların Türkiye'de resmi temsilci bulundurması zorunlu olacak. Oyunlarda sıkı bir yaş derecelendirmesi istenirken, ebeveyn denetim mekanizmalarını kurmayan veya bu kurallara uymayan tüm oyun içerikleri sistem tarafından otomatik olarak "+18" (yetişkin içerik) statüsüne alınacak.

Kaynak: İHA