Öğretmenlerin Bakanlık Önündeki Eylemine Müdahale: 9 Gözaltı

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Ankara'da beş gündür açlık grevini sürdüren özel okul öğretmenlerinden bir grup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmek üzere otobüsle bakanlığa gitti.

Işıkhan'la görüşemeyen öğretmenler daha sonra oturma eylemi başlattı. Polisin eyleme son verilmesi talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine "Dağılın" uyarısı yapıldı.

Polis, dağılmayan gruba müdahale ederek 9 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltı sırasında çevik kuvvet kalkanlarını kaldırarak gazetecilerin çekim yapmasını engelledi.

Kaynak: ANKA