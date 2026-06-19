Öğretmenlerin Bakanlık Önündeki Eylemine Müdahale: 9 Gözaltı

Ankara'da beş gündür açlık grevi yapan özel okul öğretmenleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmek için bakanlığa gitti. Görüşme talebinin karşılanmaması üzerine oturma eylemi başlatan öğretmenlerden 9'u gözaltına alındı.

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Öğretmenlerin Bakanlık Önündeki Eylemine Müdahale: 9 Gözaltı
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Ankara'da beş gündür açlık grevini sürdüren özel okul öğretmenlerinden bir grup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmek üzere otobüsle bakanlığa gitti.

Işıkhan'la görüşemeyen öğretmenler daha sonra oturma eylemi başlattı. Polisin eyleme son verilmesi talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine "Dağılın" uyarısı yapıldı.

Polis, dağılmayan gruba müdahale ederek 9 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltı sırasında çevik kuvvet kalkanlarını kaldırarak gazetecilerin çekim yapmasını engelledi.

Kaynak: ANKA

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