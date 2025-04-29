Rize'de Otomobil Kayalıklara Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Rize'de kayalıklara düşen otomobilde yer alan 4 kişiden biri hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi iie hastaneye kaldırıldı.

Rize'de Otomobil Kayalıklara Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı geçişinde N.Ç. yönetimindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra deniz kenarındaki kayalık alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile beraberindeki O.K. (23), C.G. ve Y.A, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Fındıklı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen O.K, yaşamını yitirdi. Y.A'nın tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, N.Ç. ve C.G'nin ise Kaçkar Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: AA

Samsun'da Yaz Hazırlığı Başladı Samsun'da Yaz Hazırlığı Başladı
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
Aydın Merkezli Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Şüpheli Tutuklandı, 1.4 Milyar TL’lik Vurgun Aydın Merkezli Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Şüpheli Tutuklandı, 1.4 Milyar TL’lik Vurgun
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak
Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Milyonları İlgilendiren Detayı Açıkladı Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Açıkladı
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı