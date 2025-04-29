Samsun'da Yaz Hazırlığı Başladı

Samsun’un Atakum Belediyesi yaz ayı için hazırlıklara başladı. Çevrede peyzaj düzenlemeleri yapıldı.

Samsun'da Yaz Hazırlığı Başladı

Samsun’un Atakum Belediyesi tarafından yapılan yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra yeni alınan ot biçme makineleri ile ilçe yaz mevsimine hazırlanıyor.

PEYZAJ DÜZENLEMESİ YAPILDI

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kentte yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına hız kazandırırken vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için belediye filosuna yeni araçlar kazandırıyor. Başkan Türkel’in başlattığı çalışmalarla peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere belediye filosuna yeni ot biçme makinesi alındı.

"Ot canavarı" olarak adlandırılan makineyle kent sınırları içerisinde park ve yeşil alanların yanı sıra yol kenarlarındaki yabani otların temizliği hızlı ve seri şekilde gerçekleştiriliyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarında kullanılan makine kentin yeşil alanlarına yeni soluk getirecek. Yaza hazırlık çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, kenti adım adım estetik bir görünüme kavuşturuyor.



Kaynak: AA

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