Rize'de İş Yeri Sahibi Gıda Denetimcilerini Darbetti

Rize'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 2 kişinin, gıda denetimi için gittiği işletmede iş yeri sahibi tarafından darp edildiği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Rize'de İş Yeri Sahibi Gıda Denetimcilerini Darbetti

Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc, yaptığı yazılı açıklamada, görevli personelin dün, gerçekleştirilen gıda denetlemeleri sırasında gittikleri işletmede, işletme sahibi tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Personelin hastaneden darp raporu aldığını vurgulayan Genc, "Konu adli makamlarca takip edilmektedir" dedi.

Darp edildiği belirtilen çalışanlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Genc, "Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisi olduğumuz kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nda 3 Kadına Önce Taciz Sonra Darp: Şehir Eşkıyaları Gözaltına AlındıBeyoğlu'nda 3 Kadına Önce Taciz Sonra Darp: Şehir Eşkıyaları Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Rize
Son Güncelleme:
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Beyoğlu'nda 3 Kadına Önce Taciz Sonra Darp: Şehir Eşkıyaları Gözaltına Alındı Şehir Eşkıyaları Gözaltına Alındı
Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı
Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi