Rize'de İş Yeri Sahibi Gıda Denetimcilerini Darbetti

Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc, yaptığı yazılı açıklamada, görevli personelin dün, gerçekleştirilen gıda denetlemeleri sırasında gittikleri işletmede, işletme sahibi tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Personelin hastaneden darp raporu aldığını vurgulayan Genc, "Konu adli makamlarca takip edilmektedir" dedi.

Darp edildiği belirtilen çalışanlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Genc, "Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisi olduğumuz kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA