Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralandı.

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Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Muradiye Mahallesi 184. Sokak'ta, M.B. ile M.K. arasında alacak meselesinden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, M.B. silahla M.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, M.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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