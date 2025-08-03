Rize'de Heyelan! Trafik Kilitlendi, Araçlar Yolda Kaldı

Rİze'de meydana gelen heyelanın ardından trafik kilitlendi. Palovit Şelalesi, Palovit Yaylası, Çat Yaylası, Hacıvanak Yaylası, Hamlakit Yaylası, Kale Köyü, Çiçekli Yaylası, Elevit Yaylası ve Trovit Yaylası’na giden turistler geri dönemedi.

Rize'de Heyelan! Trafik Kilitlendi, Araçlar Yolda Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

Palovit Şelalesi, Palovit Yaylası, Çat Yaylası, Hacıvanak Yaylası, Hamlakit Yaylası, Kale Köyü, Çiçekli Yaylası, Elevit Yaylası ve Trovit Yaylası’na giden yol üzerinde düşen kaya ve toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Hafta sonunu fırsat bilerek bölgede değerlendirmek isteyen turistler ve yaylacılar yolun kapanması nedeniyle dönüşe geçemedi.

Bulundukları yerde mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine jandarma ekipleri, Karayolları ve Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma tarafından güvenlik altına alınan bölgede iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı.

Uşak’ta 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Heyelan Felaketinde 2 Şüpheli TutuklandıUşak’ta 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Heyelan Felaketinde 2 Şüpheli TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Heyelan Rize
Ankara'yı Sağanak Vurdu, Yollar Göle Döndü Ankara'yı Sağanak Vurdu, Yollar Göle Döndü
İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını
Evine Gizlice Girerek Öldürmüştü... Sinem'in Katili Ali Eren Somun Tutuklandı Evine Gizlice Girerek Öldürmüştü... Sinem'in Katili Ali Eren Somun Tutuklandı
Hafta Sonu Şans Bu 3 Burcun Kapısını Çalacak Hafta Sonu Şans Bu 3 Burcun Kapısını Çalacak
ÇOK OKUNANLAR
Ukrayna'da Nükleer Tesis Vuruldu: Bölgede Tehlike Çanları Çalıyor Ukrayna'da Nükleer Tesis Vuruldu
Fenerbahçe'ye Duygusal Mesajla Veda Etti Fenerbahçe'ye Duygusal Mesajla Veda Etti
Rize'de Heyelan! Trafik Kilitlendi, Araçlar Yolda Kaldı Rize'de Heyelan! Trafik Kilitlendi, Araçlar Yolda Kaldı
Fenerbahçe'nin Rakibi Feyenoord Gol Oldu Yağdı Fenerbahçe'nin Rakibi Feyenoord Gol Oldu Yağdı
Doncic 3 Yıllık İmzayı Attı Doncic 3 Yıllık İmzayı Attı