Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi limitleri için dikkat çeken karar
Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da önlem kapsamında binaların yenilenmesi ve güçlendirilmesi adına 81 ilde çalışmalar başladı. Bu kapsamda kentsel dönüşüm kredisi için sağlanacak desteklerde anapara tutarı için üst limit yükseltildi.
Kentsel dönüşüm için hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limitler yükseltildi.
Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAŞVURU SÜRESİ 3 YILA UZATILDI
Karar ile yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı.
YENİDEN YAPIM KREDİSİNDE LİMİT 1.25 MİLYON TL
Kredi üst limitleri güçlendirme kredisinde 240 bin TL'den 320 bin TL'ye, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin TL'den 1,25 milyon TL'ye, işyeri yapım kredisinde 600 bin TL'den 800 bin TL'ye ve işyeri edinme kredisinde 250 bin TL'den 350 bin TL'ye yükseltildi.