Kan donduran olay: Baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dipburun Koyu'nda kıyıda kol, bacak ve başları olmayan iki erkek cesedi bulundu.

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Kan donduran olay: Baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dipburun Koyu'nda meydana geldi.

Kuşadası'nda kıyıda 2 erkek cesedi bulundu. Kol, bacak ve başları olmayan cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.

Kuşadası'nda sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda saat 17.00 sıralarında devriyeye çıkan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıyıda 2 ceset olduğunu gördü. Sağlık ekipleriyle birlikte yapılan incelemede cesetlerin baş, kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi.

Jandarma ekipleri kıyıda, Sahil Güvenlik ekipleri ise bir süre denizde kayıp baş, kol ve bacakları aradı. Cansız bedenler daha sonra otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışırken botlarının batması sonucu boğularak ölen kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.

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