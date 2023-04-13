Naci Görür açıkladı: Erdoğan'ın 'müsvedde' dediği profesörün kim olduğu ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP aday tanıtım toplantısında ismini vermediği bir profesör için "Müsvedde" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerle Prof. Dr. Naci Görür'ü hedef aldığı öne sürüldü.

NACİ GÖRÜR AÇIKLAMA YAPTI

Prof. Naci Görür, bu iddialar ve yapılan ilgili haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Sözlerin kendisine yönelik olmadığını belirten Görür "Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim" dedi.

O İSİM ERSAN ŞEN

Herkes Erdoğan'ın "Müsvedde" çıkışıyla kimi kastettiğini merak ederken Naci Görür'den sürpriz bir çıkış daha geldi. Sosyal medya hesabından "İşte hakikat, sevgiyle" notuyla bir video paylaşan Görür, Erdoğan'ın sert sözlerle yüklendiği ismin Ersan Şen olduğunu belirtti.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Erdoğan açıklamasında "Geçen akşam bir TV kanalında bir prof. Ne dese beğenirsiniz? Prof. ha! Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG'un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu..." ifadelerine yer verdi.