LeMan kapağına taşıdı: Bu dergi pahalı mı geldi, reis sayesinde

Haftalık mizah dergisi LeMan, Mahir Akkoyun’un tasarladığı ve gözaltına alınmasına sebep olan ‘Reis sayesinde’ etiketini kapağına taşıdı.

Son Güncelleme:
LeMan kapağına taşıdı: Bu dergi pahalı mı geldi, reis sayesinde

Tasarımcı Mahir Akkoyun tarafından hayat pahalılığı eleştirmek için hazırlanan sticker akımına karikatür ve mizah dergisi Leman da katıldı.

Derginin kapağında Erdoğan’ın bulunduğu bir etiket yer alırken, etikette “Bu dergi pahalı mı geldi, reis sayesinde” ifadesi yer aldı.

LeMan kapağına taşıdı: Bu dergi pahalı mı geldi, reis sayesinde - Resim : 1

NE OLMUTŞU?

Mahir Akkoyun, hayat pahalılığını eleştirmek için farklı örneklerde tasarladığı etiketlere ‘Erdoğan sayesinde’ ifadesini yerleştirmişti.

Akkoyun’un hazırladığı etiketler, bazı market raflarında yer alırken, kısa süre sonra Akkoyun gözaltına alındı.

Akkoyun’un gözaltına alınması ülkenin gündemine oturdu. Başta küçük bir akım olan ‘Erdoğan sayesinde’ etiketleri, gözaltının ardından büyük bir kampanyaya dönüştü.

Akkoyun, gözaltına alındıktan sonra muhalefetten ve yurttaşlardan iktidara tepki yağdı. Tepkilerin ardından Akkoyun serbest bırakıldı.

Etiketler
Seçim 2023
Son Güncelleme:
2018 seçimlerinde meydanlarda "vaat" etmişti; Erdoğan'dan İmar affı çıkışı: Bu işin affı maffı olmaz 2018 seçimlerinde meydanlarda "vaat" etmişti; Erdoğan'dan İmar affı çıkışı
Osmanlı Ocakları seçimlerde AKP'yi desteklemeyecek Osmanlı Ocakları seçimlerde AKP'yi desteklemeyecek
Köyüne dönüp hayvancılık yapmak isteyenlere destek ödemesi! Köyüne dönüp hayvancılık yapmak isteyenlere destek ödemesi!
Beyni güçlendirdiği kanıtlanmıştı. Peki nasıl hazırlanması gerekiyor? Beyni güçlendirdiği kanıtlanmıştı. Peki nasıl hazırlanması gerekiyor?
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Özel, Millet İttifakı'nın liderlerinin iftara gittiği aracı paylaştı: 14 Mayıs'tan sonra israf bitecek CHP'li Özel, Millet İttifakı'nın liderlerinin iftara gittiği aracı paylaştı
Doğuştan tembel 3 burç belli oldu Doğuştan tembel 3 burç belli oldu
Yöneylem anketi: AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor
13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo 13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo
Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde