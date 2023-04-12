LeMan kapağına taşıdı: Bu dergi pahalı mı geldi, reis sayesinde

Tasarımcı Mahir Akkoyun tarafından hayat pahalılığı eleştirmek için hazırlanan sticker akımına karikatür ve mizah dergisi Leman da katıldı.

Derginin kapağında Erdoğan’ın bulunduğu bir etiket yer alırken, etikette “Bu dergi pahalı mı geldi, reis sayesinde” ifadesi yer aldı.

NE OLMUTŞU?

Mahir Akkoyun, hayat pahalılığını eleştirmek için farklı örneklerde tasarladığı etiketlere ‘Erdoğan sayesinde’ ifadesini yerleştirmişti.

Akkoyun’un hazırladığı etiketler, bazı market raflarında yer alırken, kısa süre sonra Akkoyun gözaltına alındı.

Akkoyun’un gözaltına alınması ülkenin gündemine oturdu. Başta küçük bir akım olan ‘Erdoğan sayesinde’ etiketleri, gözaltının ardından büyük bir kampanyaya dönüştü.

Akkoyun, gözaltına alındıktan sonra muhalefetten ve yurttaşlardan iktidara tepki yağdı. Tepkilerin ardından Akkoyun serbest bırakıldı.