Osmanlı Ocakları seçimlerde AKP'yi desteklemeyecek

Gazeteci Barış Terkoğlu, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Osmanlı Ocakları'nın 14 Mayıs'ta AKP'yi desteklemeyeceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Osmanlı Ocakları seçimlerde AKP'yi desteklemeyecek

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programında Osmanlı Ocakları'nın son dönemde AKP ile arasının açıldığını söyledi. 

Terkoğlu, 2022 yılında parti kurmak için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe sunan Osmanlı Ocakları'na hala yanıt verilmediğini dile getirdi. 

Terkoğlu, "Bugün seçim için DSP ile HÜDA-PAR ile görüşen hükümet Osmanlı Ocakları parti olursa MHP'nin oylarını böler diye özellikle MHP'nin isteğiyle partileşmesine izin vermedi" dedi. 

Osmanlı Ocakları ile görüştüğünü söyleyen Terkoğlu, "Bu olaydan ötürü kızgınlar. Bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verecekler ama oy pusulasına Osmanlı Ocakları yazıp evet oyu basacak. AKP'ye oy vermeyecek, geçersiz oy kullanacak" diye anlattı. 

Etiketler
Seçim 2023 AKP
Son Güncelleme:
İnce: 'Hoş geldiniz, güle güle'de bir kasıt yok; kırgınsa Kemal Bey'i arayabilirim dedim İnce: 'Hoş geldiniz, güle güle'de bir kasıt yok; kırgınsa Kemal Bey'i arayabilirim dedim
Barış Terkoğlu: Adnan Oktar yapılanması mensubu Esra Atik AKP listesinden aday Barış Terkoğlu: Adnan Oktar yapılanması mensubu Esra Atik AKP listesinden aday
Köyüne dönüp hayvancılık yapmak isteyenlere destek ödemesi! Köyüne dönüp hayvancılık yapmak isteyenlere destek ödemesi!
Evinizdeki enerjiyi zirveye taşıyacak ve bereketi artıracak 10 bitki Evinizdeki enerjiyi zirveye taşıyacak ve bereketi artıracak 10 bitki
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Özel, Millet İttifakı'nın liderlerinin iftara gittiği aracı paylaştı: 14 Mayıs'tan sonra israf bitecek CHP'li Özel, Millet İttifakı'nın liderlerinin iftara gittiği aracı paylaştı
Doğuştan tembel 3 burç belli oldu Doğuştan tembel 3 burç belli oldu
Yöneylem anketi: AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor
13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo 13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo
Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde