Osmanlı Ocakları seçimlerde AKP'yi desteklemeyecek

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programında Osmanlı Ocakları'nın son dönemde AKP ile arasının açıldığını söyledi.

Terkoğlu, 2022 yılında parti kurmak için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe sunan Osmanlı Ocakları'na hala yanıt verilmediğini dile getirdi.

Terkoğlu, "Bugün seçim için DSP ile HÜDA-PAR ile görüşen hükümet Osmanlı Ocakları parti olursa MHP'nin oylarını böler diye özellikle MHP'nin isteğiyle partileşmesine izin vermedi" dedi.

Osmanlı Ocakları ile görüştüğünü söyleyen Terkoğlu, "Bu olaydan ötürü kızgınlar. Bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verecekler ama oy pusulasına Osmanlı Ocakları yazıp evet oyu basacak. AKP'ye oy vermeyecek, geçersiz oy kullanacak" diye anlattı.