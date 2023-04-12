Barış Terkoğlu: Adnan Oktar yapılanması mensubu Esra Atik AKP listesinden aday

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programında Adnan Oktar davasında istinaf mahkemesinin verdiği karara ilişkin açıklamada bulundu.

Terkoğlu, 2018 yılında operasyonla birlikte bu yapılanmaya dair tüm detaylara vakıf olduğumuzu söyleyerek TCDD'nin başına atanan Murat Atik'in Adnan Oktar yapılanması içerisinde yer alan kişilerden birisi olduğunu hatırlattı.

Terkoğlu, Murat Atik'in kardeşi Ayşegül Esra Atik'in de Adnan Oktar yapılanmasının içinden olduğunu söyleyerek 14 Mayıs seçimlerinde AKP'nin birinci bölgeden 27'nci sıradan milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İstinaf Mahkemesi, Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ı ‘örgüt yöneticiliği’, ‘cinsel istismar’, ‘eğitim hakkının engellenmesi’, ‘eziyet’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından toplamda 891 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, yönetici olduğu için Oktar’ı diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tuttu. Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildi.