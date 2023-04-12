Fatih'teki kara surlarında çökme meydana geldi

İstanbul'da tarihi surların bir bölümü çöktü. Surların altında yaptığı barakada yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Gündoğar vefat etti.

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Fatih'teki kara surlarında çökme meydana geldi

Fatih Silivrikapı'daki tarihi surlarda kısmi çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ekiplerince arama başlatıldı.
Surların altındaki bir barakada yaşayan Mustafa Gündoğar hayatını kaybetti.

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