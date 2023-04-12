İBB Meclisi, Hatay'a 62 milyon 500 bin lira nakdi yardım kararı aldı

İBB Meclisi nisan ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı. Toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne mali yardım talebi teklifini içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis'te kabul edilen rapora göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi personeline bin geçici konut yapılması ve buna ilaveten içme suyu depo yapım, bakım ve onarımı, içme suyu şebekelerinin onarımında kullanılmak üzere malzeme temini, kanalizasyon şebekelerinin onarımında kullanılmak üzere malzeme, elektrik tesislerinin bakım ve onarımında kullanılmak üzere malzeme temini için toplam 62 milyon 500 bin lira nakdi yardımın sağlanması için Hatay Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanacak.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması onaylandı. Komisyon raporunda, Hatay'daki yıkımların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, Hatay'ın yeniden imarı için hızlıca mekansal ve stratejik kararların verilmesi, bilimsel çalışmalar doğrultusunda gerekli analiz çalışmaları yapılarak imar planlarının hazırlanması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Deprem felaketinden sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mekansal imkanlarının zarar gördüğü ifade edilen raporda, personelin büyük bölümünün sosyal ve fiziksel olarak plan çalışmalarında görev alamayacak duruma geldiği kaydedildi.

Raporda, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün il genelindeki atık su arıtma tesislerinin, içme suyu isale hatlarının, kanalizasyon şebeke sistemlerinin, içme suyu şebeke ve depoları ile bu sistemleri işleten elektrik tesislerinin işlevlerini kaybettiği aktarıldı.