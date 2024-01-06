Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden almalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden almalar!

Atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hırvatistan Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran atandı.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Semih Ekercin getirildi.

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

Yavuz Selim Kıran, 1985 yılında Ordu’da dünyaya geldi. Lisans öğrenimini Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Yavuz Selim Kıran, Erdoğan’ın başbakanlık döneminde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevini yürüttü.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Başkan Danışmanlığı ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Kıran, ayrıca Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı olarak da görev yaptı.

2018 yılı genel seçimlerinde AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Yavuz Selim Kıran, 7 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Kıran, evli ve bir çocuk babasıdır.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden almalar! Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden almalar!