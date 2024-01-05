Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay Başkanı Akarca'ya Can Atalay tepkisi

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihali kararına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 'AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin anayasadan kaynaklı derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek' demiş… 'Derin görüş ayrılıklarının' Anayasanın hangi maddesindeki hangi hükümden kaynaklandığını Yargıtay Başkanının açıklaması gerekir! Anayasanın 153. Madde ilk cümlesinde; 'Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir' şeklinde net bir hüküm bulunmaktadır. Aynı maddenin son cümlesinde de; 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar' yazmaktadır. Anayasanın hiç bir yerinde AYM’nin şu karaları kesin değildir. Şu kararları Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ni bağlamaz yazmamaktadır! Tam aksine Anayasa; AYM’nin kararları arasında hiç bir ayrım yapmadan, AYM kararları kesindir ve herkesi bağlar demektedir...

Bu bilgiler karşısında Yargıtay Başkanı Akarca’ya sormak lazım. Anayasadan kaynaklanan görüş ayrılığı ne demek? Bu görüş ayrılığı anayasanın hangi hükmünden kaynaklanıyor? Başka bir anayasaları mı var? Ben söyleyeyim; Anayasadan kaynaklanan hukuki görüş ayrılığı yok. Sadece Can Atalay’ı bırakmayın diye Saraydan Yargıya verilmiş bir talimat ve kendilerine verilen talimat çerçevesinde anayasayı çiğneyerek suç işleyen Hakimler var! Dolayısıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay ile ilgili kararlarının hukuksal dayanakları bulunmamaktadır... Tekrar ediyorum; hukukun değil, orman kanunları benzeri Saray kanunlarının ve isteklerinin uygulandığı bir süreci yaşıyoruz."