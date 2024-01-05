Koç Üniversitesi'ndeki skandal saldırı Meclis gündeminde

Koç Üniversitesi'nde TÜBİTAK birincisi F.B. isimli gencin, Kürt Alevi olduğu için aynı odada kaldığı 2 öğrenci tarafından saldırıya uğramasına ilişkin DEM Parti Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve İstanbul Milletvekili Celal Fırat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplandırması için soru önergesi verdi.

Evrensel'in haberine göre; önergede, "Her ne kadar olayla ilgili Başsavcılıkça soruşturma başlatılmış olsa da üniversitenin olayın üzerinden iki ay geçmesine rağmen herhangi bir adım atmaması kabul edilemez. Çünkü söz konusu olay münferit değildir; son yıllarda sıkça yaşanan Kürt-Alevi öğrenci ve işçilere yönelik saldırıların bir parçasıdır. Bunda esas sorumluluk ise tek tipçi ve baskıcı bir öğrenme ortamı yerine eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik öğrenme ortamının oluşmasını sağlayamayan siyasi iktidardır" ifadelerine yer verildi.

"GELECEKTE DE VAHİM OLAYLARIN YAŞANMASINA SEBEP OLABİLİR"

Önergede “Koç Üniversitesi'nde yaşanan bu ırkçı saldırının, eğitim sisteminde dahi insanları kutuplaştıran bir noktaya götürdüğü, Kürt ve Alevi kimliğine yönelik nefret suçlarının işlendiği bu tür vakalarda etkin bir yaptırım uygulanmaması ve cezasızlık politikasına devam edilmesi halinde geçmişte yaşanan örneklerde olduğu gibi gelecekte de daha vahim olayların yaşanmasına sebep olabilecek tehlike barındırmaktadır” denildi.

Bakan Tekin'in yanıtlaması talebiyle verilen soru önergesinde şu sorular yer aldı.

Koç Üniversitesi Alevi ve Kürt kimliği nedeniyle saldırıya uğrayan F.B’yi neden okuldan uzaklaştırmıştır?

Bu vahşeti tertipleyen diğer oda arkadaşına neden hiçbir yaptırım uygulanmamıştır?

Olayın üzerinden iki ay geçmesine rağmen olayda ihmali bulunan üniversite yönetimi hakkında neden etkin bir soruşturma yürütülmemiştir?

Alevi ve Kürt öğrenci F.B’ye saldıran Hasan Ege F. ile Arda D. hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Bu iki şahıs Koç Üniversitesinde eğitime devam etmekte midir?

Koç Üniversitesi öğrencisi F.B’nin ırkçı söylemlere maruz bırakılıp darp edilmesi ile ilgili Bakanlığınızca bir işlem başlatılmış mıdır?