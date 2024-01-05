Sahte plaka ile polise yakalandı

Bir kişi Zonguldak'ta sahte plakalı araç kullanırken polise yakalandı ve 32 bin 170 lira para cezası aldı.

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Sahte plaka ile polise yakalandı

Zonguldak'ta bir kişi sahte plakalı araç kullanırken yakalandı. Sürücüye 32 bin 170 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Üçburgu mevkisinde yapılan denetimde durdurulan S.Ç (35) idaresindeki plakalı otomobilin sahte plaka kullandığı tespit edildi.

Şahsa sahte plakalı araç kullanmaktan 32 bin 170 lira idari para cezası uygulandı. Adli işlem için Çaydeğirmeni Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Kaynak: İHA

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