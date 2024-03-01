Resmen başladı: e-Devlet'te yeni hizmet!

Gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceği 'Genç Kart' uygulaması başladı. 'GençKart' uygulaması başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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Resmen başladı: e-Devlet'te yeni hizmet!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'GençKart' uygulaması başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz."

Resmen başladı: e-Devlet'te yeni hizmet! - Resim : 1

GENÇ KART NEDİR?

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinlikleri bu kapsamda olacak.

'Genç Kart' uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca faydalanabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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