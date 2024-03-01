Zabıta’nın 'heimlich manevrası' çocuğun hayatını kurtardı

Olay, geçtiğimiz gün Çekmeköy’de bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesiyle birlikte parkta oynamaya gelen çocuğun yürüdüğü sırada ağzındaki şeker nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğunu gören anne çevreden yardım istedi. Olayı gören Çekmeköy Belediyesinde görevli zabıta memuru Şaban Gören, çocuğu kucağına alarak heimlich manevrası uyguladı. Zabıtanın yaptığı müdahale sonrası boğazından şeker çıkan çocuk, rahat nefes almaya başladı. O anlar, parktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.