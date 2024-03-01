‘Çirkinler Çetesi’ne operasyon yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerine ‘Çirkinler Çetesi’ adını veren şebekeye yönelik bu sabah operasyon yapıldığını duyurdu. ‘Mahzen-2’ adı verilen operasyon İstanbul merkezli yürütüldü. Operasyon kapsamında 47 kişi yakalandı. Bakan Yerlikaya, çetenin lideri Zuhat Altunç’un ise firari konumda olduğu bilgisini paylaştı.

Bir dizi silahlı saldırı eyleminde rol alan ‘Çirkinler Çetesi’ en az 3 cinayete de karışmış durumda.

GÜZELLİK MERKEZİ DE KURŞUNLANDI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Çirkinler Çetesi en son, Ece Ronay’a Gebze ve Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki iki güzellik merkezine yönelik uzun namlulu silahlı saldırı sürecinde adından söz ettirdi.

Anılan saldırının gerisinde ise Ece Ronay’ın, eski eşi Mehmet Bilir arasındaki husumet yer almıştı. Bilir’in araçlarının olduğu galeriye yönelik saldırıdan 1 gün sonra da Ronay’ın Gebze’deki merkezi silahlı saldırıya uğradı. Bilir’in araçlarına yönelik saldırıda Çirkinler Çetesi yer almıştı. Olaydan sonra Ece Ronay da gözaltına alınmıştı.

DİRİL KARDEŞLER DE ÖLDÜRÜLDÜ

Çirkinler Çetesi, Barış Boyun grubu ile hareket eden ‘Daltonlar Çetesi’ ile de kanlı bir hesaplamaya girmişti. bu kapsamda Bilal Diril ve Bayram Diril kardeşler, 7 ay arayla Kalaşnikof marka silahların da kullanıldığı saldırıda öldürülmüştü.