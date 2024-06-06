Reddedilen vize başvuruları: AB, 'hayal kırıklığından' bu yıl 130 milyon Euro kazandı

Schengen vize başvurularını yapan ancak reddedilen kişilerin başvuru için ödedikleri ücret iade edilmiyor. Bu da 2023 yılı boyunca AB’nin, vize başvurusu yapan ancak başvurusu reddedilen kişilerden 130 milyon Euro kazandığını gösteriyor. AB’nin bir önceki yıl kazancı ise 105 milyon Euro civarındaydı. İngiltere ise vize başvuruları sayesinde reddettiği kişilerden yıl boyunca 50 milyon Euro kazanç sağladı.

ÜCRETLERE ZAM

AB’nin aldığı son karara göre vize başvuru ücretleri artacak. Halihazırda 80 Euro olan başvuru ücretleri 90 Euro'ya çıkacak. Bu da bu yıl içinde vize başvurusu yapan ancak başvurusu reddedilen kişilerden edinilecek kazancı artıracak.

Medyascope’un haberine göre AB’nin vize başvurusunu reddederek kazandığı 130 milyon Euro'nun yüzde 90’ı Asya ve Afrika ülkeleri vatandaşlarından.

Araştırmanın bir diğer sonucu ise vize reddi alan kişilerin genellikle hangi ülkeden olduğu. AB’ye veya İngiltere’ye başvuru yapan ancak vizesi reddedilen kişiler genellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin vatandaşı. Bu durumdan en fazla etkilenen kıta ise Afrika. Schengen vize reddi oranı Senegal, Gana ve Nijerya gibi ülkelerde yüzde 50’lere tırmanıyor. AB’ye en fazla vize başvurusu yapan ülkeler ise Fas ve Cezayir.

Vize başvuru ücretlerinde sonuca bağlı olarak bir geri ödeme yapılmıyor. Kısacası vize başvurusu yaparken ödenilen ücretler kabul veya ret durumlarında geri ödenmiyor. Araştırmanın içerdiği veriler ise sadece vize başvuru ücretini içeriyor. Birçok ülkede vize başvuru sürecinde çeşitli ajanslara ayrı ödeme yapmak durumda kalınabiliyor. Ajanslara ödenmek zorunda kalan ücretler de geri ödenmiyor.

AB NEDEN VİZE BAŞVURULARINI REDDEDİYOR?

Özellikle son birkaç yıldır AB, vize reddi hakkını bir siyasi malzeme olarak kullanıyor. Özellikle 2019’daki vize kuralları düzenlemelerine göre 25a maddesi sebep gösterilerek vizeler reddediliyor. Bu madde AB’ye fazla göç veren ülkelerden gelen vize başvurularını reddetme hakkı tanıyor.

Avrupa Konseyi geçtiğimiz nisanda Etiyopya’ya yönelik bir vize kısıtlamasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Bununla birlikte konsey, Etiyopya’nın AB ülkelerinde yasa dışı olarak kalan vatandaşlarının geri dönüşüne yardımcı olmamasını gerekçe göstererek vize işlem süresini 15 günden 45 güne çıkardı.

Öte yandan yine aynı konsey Gambiya’ya uygulanan vize kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı. Bunun nedeni ise vize kısıtlamasının konulduğu 2021’den bu yana göçmenlerin Gambiya’ya geri dönme oranlarının her yıl artması. Gambiya’ya dönen göçmenlerin oranı 2022’de yüzde 14 artarken 2023’te ise yüzde 37 oranında yükseldi.