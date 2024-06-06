1 günde ortalığı karıştırdı: Dilan Polat'ın 'dışarıda' olduğunu iddia eden Bircan Bali programı bıraktı

Söylemezsem Olmaz programında, Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığını ve 2 aydır çocuklarıyla vakit geçirdiği iddiasını ortaya atan Bircan Bali hakkında soruşturma başlatıldı.

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1 günde ortalığı karıştırdı: Dilan Polat'ın 'dışarıda' olduğunu iddia eden Bircan Bali programı bıraktı

AKP’li Melih Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına geri dönen Bircan Bali, yine programdan ayrıldı.

Bali’nin Dilan Polat’ın cezaevinde olmadığını iddia etmesinin ardından hakkında soruşturma başlatıldı.

Bali, dünkü yayında, “Büyük bir iddiadan bir tanığın söylediği sözlerden bahsedeceğim. İddiaya göre; Dilan’ın 2 aydır serbest olduğunu, kendi evi dışında bir evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini ve aynı zamanda basından uzak olan arkadaşlarıyla saatlerce vakit geçiriyor” ifadelerini kullandı.

Bu iddialar sosyal medyada gündem olurken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV’de yayınlanan ”Söylemezsem Olmaz” isimli programda gündeme gelen “suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat’ın cezaevinde olmadığına” yönelik iddia ile ilgili harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma başlatılmasının ardından programa çıkmayan Bircan Bali, yayına bağlanarak “Hakkımda bir soruşturma olup olmadığını takip etmek üzere Anadolu Adliyesi’ne gidiyorum. Bu süreç sonuçlanana kadar kurumuma zarar vermemek adına yayında olmayacağım” derken, olayın peşini bırakmayacağını da sözlerine ekledi.

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Dilan Polat AKP Melih Gökçek Cezaevi Savcı
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