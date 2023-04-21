Rana Cabbar'ın hastane masraflarını kimin ödediği ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Rana Cabbar'ın hastane masraflarını kimin üstlendiği ortaya çıktı.

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Rana Cabbar'ın hastane masraflarını kimin ödediği ortaya çıktı

Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki usta oyuncu Rana Cabbar dün hayatını kaybetmişti. Rana Cabbar'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

78 yaşında aramızdan ayrılan kıymetli oyuncunun karaciğer kanseri tedavisi gördüğü, beynine pıhtı atınca da hastanede yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yapımcı Kerem Çatay'ın bu durumu öğrenir öğrenmez Aşk-ı Memnu dizisinde Süleyman Efendi rolünü oynayan Rana Cabbar için seferber olduğu ve durumu ağırlaşan usta oyuncuyu başka bir hastaneye aldırıp tüm hastane masraflarını da ödediği öğrenildi. Rana Cabbar bir süredir de Beyoğlu Öğretmenevi'nde kalıyordu.

Öte yandan usta oyuncunun cenaze töreni bilgileri de belli oldu. Tiyatro, dizi ve sinema dünyasının usta ismi Rana Cabbar'ın cenaze töreni yarın saat 13.00'te Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı ve Kilisesi'nde yapılacak. Ardından ünlü oyuncu aile mezarlığına defnedilecek.

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