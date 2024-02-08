'Ramazan Hoca'yı hedef gösterdiği iddia edilen Hüseyin Çevik sessizliğini bozdu

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından "hedef gösterdiği" iddiasıyla gündem olan Hüseyin Çevik ilk kez konuştu.

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'Ramazan Hoca'yı hedef gösterdiği iddia edilen Hüseyin Çevik sessizliğini bozdu

Fatih'te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Pişkin hayatını kaybetmişti. Olay Türkiye'de gündem olurken Pişkin'i bıçaklayarak öldüren Erkan B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından saldırgan tutuklandı.

HEDEF GÖSTERDİ İDDİASI

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem olan Hüseyin Çevik'in bir videosunda Pişkin'i hedef gösterdiği iddia edilmişti. Yaşananlar sonrasında Çevik yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ben ne hedef göstereceğim ya! Ben 'Bakın böyle böyle sıkıntılı fikirleri var. İslama aykırı fikirleri var' dedim. Yoksa banane. 'Gidin dövün' falan niye böyle bir şey konuşayım ben. Ben dövmeye bile karşıyken niye azmettirici olayım, niye tetikçi olayım. TikTok'taki, Instagram'daki, YouTube'daki kendini bilmezler bizi yargılamaya çalışıyor."

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