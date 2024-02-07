A Spor spikerinden Erdoğan'ı kızdıracak hareket; Yayında olduğunu fark etmedi, sigara içti

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu için karşı karşıya gelen Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının spikeri Onur Yıldız, canlı yayında olduğunu unutarak sigara içti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

A Spor spikerinden Erdoğan'ı kızdıracak hareket; Yayında olduğunu fark etmedi, sigara içti

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkmak için karşı karşıya gelen Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin mücadelesini, yayıncı kuruluş A Spor'da spiker Onur Yıldız anlattı.

Yıldız, maç öncesinde canlı yayında olduğunu unutarak sigara içti.

O anlar dikkatsizlik sonucu yayına aktarılırken, Yıldız'ın sigara içtiği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CHP adaylarını tamamlıyor; Tanıtım için tarih verildi CHP adaylarını tamamlıyor
Sosa 1 çay bardağı ekleyin... Börek daha lezzetli ve çıtır oluyor Sosa 1 çay bardağı ekleyin... Börek daha lezzetli ve çıtır oluyor
Ardahan'da eğitime ara Ardahan'da eğitime ara
2024'te zenginleşecek 3 burç belli oldu! Tüm fırsatlar onlarla olacak 2024'te zenginleşecek 3 burç belli oldu! Tüm fırsatlar onlarla olacak
Netanyahu ateşkesi reddetti, Refah'a yeni saldırı emri verdi Netanyahu ateşkesi reddetti, Refah'a yeni saldırı emri verdi
Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e yanıt: Dinazorlarla mı oynasanız acaba? Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e yanıt: Dinazorlarla mı oynasanız acaba?
ÇOK OKUNANLAR
Irak'ta Haşdi Şabi komutanına suikast Irak'ta Haşdi Şabi komutanına suikast
Mart ayına kadar şansı dönecek 5 burç açıklandı: Kariyerlerinde sıçrama yapacaklar, paraya para demeyecekler Mart ayına kadar şansı dönecek 5 burç açıklandı
Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: 'İki şeye çok şaşırdım...' Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: 'İki şeye çok şaşırdım...'
Başak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 5 Şubat'ta gelişmeler hakkında bilgilendirildim; DEM Parti'yle görüş birliğine vardık Başak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 'DEM Parti'yle görüş birliğine vardık'
Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor!