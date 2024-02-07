A Spor spikerinden Erdoğan'ı kızdıracak hareket; Yayında olduğunu fark etmedi, sigara içti
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu için karşı karşıya gelen Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının spikeri Onur Yıldız, canlı yayında olduğunu unutarak sigara içti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkmak için karşı karşıya gelen Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin mücadelesini, yayıncı kuruluş A Spor'da spiker Onur Yıldız anlattı.
Yıldız, maç öncesinde canlı yayında olduğunu unutarak sigara içti.
O anlar dikkatsizlik sonucu yayına aktarılırken, Yıldız'ın sigara içtiği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.