Netanyahu ateşkesi reddetti, Refah'a yeni saldırı emri verdi

Hamas'la ateşkese karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırı emri verdi.

Netanyahu ateşkesi reddetti, Refah'a yeni saldırı emri verdi

Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın onayladığı ateşkes anlaşmasına karşı çıkan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.

Benyamin Netanyahu, Hamas'la ateşkes anlaşmasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürdü.

Başbakan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

Hamas'a karşı 'zafere' yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, "bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını" vurguladı.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik" diye konuştu.

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